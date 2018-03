Zingend Vuurgeboomte speelt nieuwe komedie 20 maart 2018

Vanaf vrijdag 23 maart speelt Het Zingend Vuurgeboomte 'Een parel van een meid'. Dat is een komedie over een koppel uit Brugge dat een dienstmeid aanneemt. De regie van het stuk is in handen van Roger Streuve. De personages worden vertolkt door Martine Blomme, Lynn Brach, Stijn Timmerman, Iris Van Dale en Lore Van Glabeke. Voorstellingen zijn gepland op vrijdag 23 en 30 maart, zaterdag 24 en 31 maart, telkens om 20 uur, in de parochiezaal in Loppem. Kaarten kosten 8 euro en zijn te verkrijgen, bij voorkeur via de website www.hetzingendvuurgeboomte.be.





(BHT)