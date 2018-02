Zeventigers botsen 02 februari 2018

02u40 0

In de Oostendestraat in Torhout is het woensdagmiddag tot een aanrijding gekomen tussen de wagens van twee oudere bestuurders. De 73-jarige S.V. uit Zedelgem en de 70-jarige R.C. uit Gistel raakten niet gewond. Hun wagens moesten wel getakeld worden. (JHM)