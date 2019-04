Zedelgem zoekt fietsers én wil langste erehaag vormen tijdens 1.000 km van Kom op tegen Kanker Bart Huysentruyt

03 april 2019

09u21 4 Zedelgem De gemeente Zedelgem, een van de middagsteden van de tiende editie van de 1.000 kilometer van Kom op tegen Kanker op vrijdag 31 mei, wil uitblinken.

Tijdens het hemelvaartweekend strijken enkele duizenden fietsers en supporters neer in Zedelgem. “Een hele eer voor Zedelgem, dat trots is om op deze manier mee te helpen in de strijd tegen kanker”, zegt burgemeester Annick Vermeulen (CD&V-NW). “De komende weken stellen we alles in het werk om er op 31 mei een absolute topdag van te maken. Maar we kunnen dit niet alleen en hebben vele helpende handen nodig. Alle opbrengst gaat naar het goede doel. Iedereen die zich inschrijft, wordt uitgenodigd naar de lokale kick-off in de Groene Meersen op dinsdag 23 april om 19.30 uur.”

Middaggemeente

De acht pelotons rijden een lus vanuit vaste gaststad Mechelen naar de middagstad en terug. Zedelgem is op vrijdag 31 mei middaggemeente, naast Antwerpen (donderdag 30 mei), Diest (zaterdag 1 juni) en Oudenaarde (zondag 2 juni). “Zo’n stop is een gigantisch evenement op zich”, zegt Vermeulen. “Er is een rennersdorp aan de Groene Meersen en we proberen de langste erehaag te vormen. Het record staat op naam van Torhout, waar in 2016 maar liefst 3.465 mensen werden geteld: Zedelgem wil beter doen.”

Inschrijven als renner of vrijwilliger kan bij de sportdienst.