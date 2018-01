Zedelgem verkoopt politiekantoor nog dit jaar 02u51 0 Foto Benny Proot Het oude politiekantoor in de Berkenhagestraat staat te koop.

Na decennia in de Berkenhagestraat verlaat de politie van Zedelgem nog dit jaar haar vertrouwde gebouw in het centrum van de gemeente. Zedelgem wil immers af van het gebouw. Er zou een nieuwe locatie komen op de site van de Provinciale Veiligheidsdiensten, het vroegere militaire domein Vloethemveld. "We vinden dat een goede oplossing", zegt burgemeester Annick Vermeulen (CD&V-Nieuw). "De nieuwe locatie voor de politie bevindt zich niet zo ver van ons centrum en bovendien groeperen we daar de veiligheidsdiensten. Voor de meest dringende zaken zullen onze inwoners bovendien niet naar het Vloethemveld moeten rijden. Er komen twee lokalen voor wijkagenten in onze nieuwe aanbouw bij het gemeentehuis op de markt van Zedelgem. Daar kan het eerste contact vlot verlopen." Het nieuwe gebouw naast het gemeentehuis opent wellicht in april de deuren. De verkoop van het politiekantoor zou nog dit jaar plaatsvinden. (BHT)





