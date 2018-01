West-Vlaams bestuur duivenbond geschorst na verkiezingsfraude 20 januari 2018

02u47 0 Zedelgem Gesjoemel met de bedoeling om herverkozen te geraken, breekt de provinciale bestuursploeg van de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond zuur op. De fraude werd ontdekt, de vier bestuursleden werden geschorst. Een van hen, Dirk Schreel (59) uit Zedelgem, is ook niet langer nationaal ondervoorzitter van de KBDB.

Andere duivenliefhebbers die het niet meer konden aanzien, trokken aan de alarmbel bij de juridische commissie van de KBDB. Die stelde vast dat in de aanloop naar de verkiezingen van november 2017 in onze provincie in sneltempo liefst 264 nieuwe leden bij de bond aansloten. De meesten van hen zijn geen duivenliefhebbers, maar wel vrienden, familie of buren van enkele provinciale bestuursleden. Door de groei klokte West-Vlaanderen af op 3.006 leden, goed voor een extra mandataris (één per 750 leden) op zowel provinciaal als nationaal vlak bij de KBDB. De constructie was vermoedelijk opgezet om Zedelgemnaar Dirk Schreel straks te kunnen verkiezen als nieuwe nationaal voorzitter. Maar zover is het dus niet gekomen.





Afrekening

Schreel en twee andere provinciale bestuursleden (Frank Verkinderen uit Houthulst en Kurt Dekeyzer uit Staden) worden zes jaar geschorst, met onmiddellijke ingang. Een vierde (Richard Matton uit Harelbeke) kreeg drie jaar schorsing. Volgens Schreel zijn hij en z'n collega's het slachtoffer van een afrekening. De man ontkent het kunstmatig opkrikken van het ledenbestand niet, maar stelt dat dit ook in andere provincies gebeurt.





De zaak krijgt mogelijk nog een staartje voor de rechtbank. Enkele van de klagers hebben immers een advocaat onder de arm genomen om een burgerlijke procedure te starten. Ze dienden klacht in met burgerlijke partijstelling om te voorkomen dat de zaak eventueel zou geseponeerd worden. (VHS)