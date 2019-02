Werknemers CNH moeten flexibeler worden: directie en sociale partners hebben akkoord Bart Huysentruyt

15u13 5 Zedelgem Een verhoogde flexibiliteit en verbeterde organisatie van het werk: dat zijn de belangrijkste pijlers in het nieuwe overleg tussen directie en vakbonden bij Case New Holland in Zedelgem. De fabriek waar landbouwmachines gemaakt worden stelt 2.400 mensen tewerk.

Via speciale communicatiesessies kregen de werknemers van de fabriek in Zedelgem recent het nieuws dat er een akkoord is tussen de sociale partners en directie. Het overleg ging over de toekomst van de fabriek, die een steeds grotere concurrentie ondervindt, en het gezamenlijk doel om de flexibiliteit en de concurrentiekracht van het bedrijf en het merk New Holland te verhogen. “Voor enkele hardnekkige punten werd een gezamenlijke oplossing bereikt”, zegt Evelyne Vandevyvere, woordvoerder van CNH.

Piekmomenten opvangen

Werknemers kregen te horen dat ze nog flexibeler zullen moeten worden. “Het is nu mogelijk de werknemers te vragen langer te werken gedurende piekmomenten. Deze extra uren kunnen zij dan recupereren in het laagseizoen door duidelijk gemaakte afspraken”, zegt Vandevyvere. Er komt ook een verbeterde organisatie van het werk en activiteiten worden gefilmd. Ook over de aangepaste verlofkalender en interimcontracten werd een akkoord bereikt. Het overleg met de vakbonden kwam er naar aanleiding van het schrappen van de 320 tijdelijke banen.