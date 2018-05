Werken in Vloethemveldzate 12 mei 2018

De provincie West-Vlaanderen geeft de halfverharding van de Vloethemveldzate een grondige onderhoudsbeurt. Het gaat over het deel tussen de Snellegemsestraat en de Diepstraat. De verharding van het fietspad krijgt een nieuwe bovenlaag om meer fietscomfort te garanderen. De werken starten in de loop van de maand, afhankelijk van het weer. De groene as wordt dan tijdelijk afgesloten voor wandelaars, fietsers en ruiters. Tegen midden juni is het werk klaar. (BHT)