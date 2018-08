Werken aan spoorweg 06 augustus 2018

02u34 0

Van augustus tot november voert Infrabel vernieuwingswerken uit aan de spoorinfrastructuur in Zedelgem. Het gaat om voorbereidende werken die geschrankte perrons aan de overweg in de Ruddervoordsestraat in Zedelgem De Leeuw mogelijk moeten maken. De ingreep moet de wachttijden aan deze overweg flink verkorten. Er zal telkens van vrijdag- tot zondagnacht ononderbroken gewerkt worden. Tijdens de weekends wordt het treinverkeer plaatselijk onderbroken. De NMBS legt dan een alternatieve busdienst in. Van 31 augustus tot 21 september wordt de overweg in de Diepstraat afgesloten voor alle verkeer (MMB)