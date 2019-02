Weer warme bakker in Veldegem: Pascal (48) opent zaterdag de deuren “Specialiteit? Mijn pistolets en verschillende soorten brood” Bart Huysentruyt

01 februari 2019

08u30 0 Zedelgem Pascal Taveirne (48) opent zaterdag een nieuwe warme bakkerij in Veldegem. Na het verdwijnen van Bakkerij Marc eind vorig jaar was er een leemte ontstaan. “Ik wilde zo graag weer een eigen zaak in de streek", zegt Pascal.

Bakkerij Marc in de Koning Albertstraat in Veldegem stond leeg sinds 22 december 2018. Marc Strubbe en Carine Bouckaert kozen voor een leven in de luwte nadat ze jarenlang hun klanten met overgave hadden bediend. “Toen ik hoorde dat de bakkerij vrijkwam, heb ik geen moment geaarzeld”, vertelt Pascal Taveirne. Toeval of niet: exact een dag later kon hij al de deuren van zijn bakkerij Pascal in de Dorpstraat in Westkapelle sluiten. Het huurcontract van drie jaar liep op dat moment precies af. Maar waarom verhuizen? “Ik was die lange ritten naar Westkapelle een beetje beu”, zegt hij. “Ik kom uit deze streek. Dertien jaar lang heb ik samen met mijn zus, een bakkerij uitgebaat in Waardamme. Klanten waren zodanig tevreden van mijn brood dat ze gewoon bleven bestellen toen ik in Westkapelle herbegon.”

Bakkersnest

De 48-jarige bakker heeft al ervaring sinds zijn twaalfde. “Ik kom uit een echt bakkersnest. Toen mijn zus en ik de bakkerij in Waardamme overnamen, waren we al de zesde generatie op rij. Het bakken zit in ons bloed, net als het ondernemen. In Westkapelle huurde ik nog de bakkerij, hier in Veldegem heb ik het pand gekocht. Dit is een gouden kans. Ik kan weer in mijn eigen streek werken, ik heb een schitterend atelier en ik ben mijn eigen baas.”

Geen slagroom

Pascal werkt in het atelier samen met zijn broer Benedikt. “In de winkel zal een winkeljuf de klanten bedienen en ook mijn moeder Nicole Semetier zal af en toe een handje toesteken”, vervolgt de bakker. “Klanten komen hier vooral voor brood en pistolets, denk ik. Dat zijn mijn grootste specialiteiten. Ik maak het graag niet te moeilijk. In Veldegem was er geen warme bakker meer. Ik denk dat ik de mensen hier toch blij kan maken. Er zal ook een vijftiental boterkoeken te krijgen zijn. Wij maken alles hier ter plekke én ambachtelijk. We verkopen natuurlijk ook taarten, maar dan zonder slagroom. Gewoon omdat ik slagroomtaarten niet graag maak. (lacht)”

De openingsdag is komende zaterdag om 7 uur ‘s morgens. “Alle voorbereidingen zijn zo goed als klaar. Ik ben al volop bezig met de productie", vertelt de bakker. “De winkel is in een nieuw kleedje gestoken en ik gebruik een nieuwe oven. De oude had na 45 jaar zijn beste tijd gehad.” Bakkerij Pascal is elke dag open van 7 tot 18.30 uur, op zaterdag tot 18 uur. Maandag en dinsdag zijn sluitingsdagen.