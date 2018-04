Vuilnisophaler aangereden 26 april 2018

In de Rembertstraat in Veldegem werd gisterenmorgen even na 8 uur een vuilnisophaler van IVBO aangereden door een Opel Corsa. De 45-jarige bestuurster uit Zedelgem merkte de man te laat op, toen hij de straat wilde oversteken. Het slachtoffer raakte door de aanrijding lichtgewond. (SDVO)