Vrouw vrijgesproken bij gebrek aan bewijs RECHTER HEKELT GEBREKKIG ONDERZOEK NA BRANDSTICHTING SIEBE DE VOOGT

20 maart 2018

02u34 0 Zedelgem Een 34-jarige vrouw uit Assebroek is vrijgesproken voor brandstichting aan haar vroegere woning in de Schattingbeekstraat in Zedelgem. W.V. riskeerde 3 jaar cel omdat ze twee wagens en een bromfiets in brand stak, terwijl haar man en drie kinderen binnen lagen te slapen.

"Eindelijk kan ik aan m'n nieuw leven beginnen." W.V. (34) uit Assebroek haalde gisteren na 2,5 jaar haar slag thuis. Ze riskeerde 3 jaar cel voor brandstichting aan haar voormalige woning in de Schattingbeekstraat in Zedelgem, maar werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. "Terecht, want ik werd langs alle kanten zwart gemaakt", vindt V.





In de nacht van 7 op 8 november 2015 werd een scooter onder de Dacia van haar ex-man B.W. (35) gelegd en in brand gestoken. Ook zijn BMW vatte vuur. Beide wagens brandden volledig uit, terwijl de man en zijn drie kinderen van 8, 6 en 3 jaar oud binnen lagen te slapen. Ook de gevel van de woning raakte zwaar beschadigd.





Aanvankelijk leek de brandstichting het werk van enkele vandalen, aangezien een buurvrouw verklaarde dat ze enkele mensen lachend had horen weglopen.





Na het verhoor van B.W. kwam zijn toenmalige echtgenote W.V. in het vizier. Volgens het parket stond het vast dat zij de brand had aangestoken. Zo kondigde ze tegen twee buurvrouwen aan dat ze de BMW van haar man in brand zou steken. Uit het tuinhuis van het gezin bleken bovendien aanmaakblokjes en lucifers verdwenen. Volgens Kris Vincke, de advocaat van W.V., vormde dat echter geen bewijs. "Voor en na de brand waren er in de straat nog verschillende andere brandstichtingen, waar mijn cliënte niet van verdacht wordt", haalde hij onder meer aan. Ook de rechtbank vond gisterenmorgen niet voldoende elementen om W.V. te veroordelen. De rechter wees daarvoor met een beschuldigende vinger naar de speurders en onderzoeksrechter.





Weinig doortastend

"Het onderzoek naar de aanmaakblokjes is weinig doortastend gevoerd. In het dossier staat niet eens vermeld of de tuin van het gezin afgesloten was voor derden of niet. Het slaapkleed dat de beklaagde droeg, werd in beslag genomen, maar het is niet duidelijk waarom de onderzoeksrechter dat niet verder liet onderzoeken op brandsporen."





Nieuw hoofdstuk

W.V. en B.W. scheidden intussen van elkaar. De vrouw verhuisde na de feiten naar Assebroek.





"Ik ben bijzonder opgelucht dat alles voorbij is", reageert ze. "Ik kan met m'n nieuwe vriend en kindjes aan een nieuw hoofdstuk beginnen." Het parket kan eventueel nog beroep aantekenen tegen de vrijspraak.