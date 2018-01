Vrouw teelde cannabis en inde tegelijkertijd ziekte-uitkering 02u38 0

Een 53-jarige vrouw uit Zedelgem riskeert in de Brugse rechtbank een geldboete van 3.600 euro omdat ze vijf jaar lang onterecht een ziekte-uitkering genoot. In de zomer van 2009 werd D.F. arbeidsongeschikt verklaard. Terwijl ze een ziekte-uitkering genoot, begon de vrouw twee jaar later zo'n 30 cannabisplanten te telen bij haar thuis. Ze kreeg daarvoor in 2015 al 150 uren werkstraf. "Als ze drugs kon telen, kon ze ook daadwerkelijk werken", stelde de arbeidsauditeur. "Ze had moeten aangeven dat ze genezen was. Bovendien werkte ze sinds juni 2013 zo'n 4 à 5 keer maand als escorte." In totaal zou D.F. op die manier onterecht voor 64.000 aan ziekte-uitkeringen uitbetaald hebben gekregen. Ze dreigt dat bedrag nu te moeten terugbetalen, maar vraagt de vrijspraak. "Ze wist niet dat drugs telen als een werkzaamheid wordt aanzien", pleitten haar advocaten. "Ze was van plan om als escorte te werken, maar is het nooit echt geworden." Uitspraak op 14 februari. (SDVO)