Vrouw raakt boom en gaat over de kop 12 maart 2018

Een vrouw raakte vrijdagnacht lichtgewond bij een spectaculair ongeval langs de Rijselsestraat in Loppem. Rond 2.30 uur reed de vrouw met haar Citroën in de richting van het centrum van Loppem. Op het stuk waar alleen bomen staan, ging ze links van de weg en schampte een boom. Haar wagen ging over de kop en eindigde op zijn dak in het midden van de weg. De brandweer van Oostkamp werd opgeroepen om haar te bevrijden maar de dame kon op eigen kracht haar wagen verlaten. Ze werd met verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Door het nachtelijke uur was er geen verkeershinder, het verkeer kon ook nog voorbij het ongeval. Na een half uur was de wagen, en de talrijke attributen die door het raam van de wagen naar buiten geslingerd werden bij de buiteling, al opgeruimd.





(JHM)