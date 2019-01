Vrouw gaat aan het slippen in bocht: oprit E40 deels versperd Siebe De Voogt

17 januari 2019

12u19 0 Zedelgem Een vrouwelijke bestuurder is donderdagmorgen aan het slippen gegaan op de oprit van de E40 in Loppem. Ze kwam met de schrik vrij.

De dame wilde even voor 11 uur de E40 oprijden richting Oostende, maar schatte de korte bocht van de oprit wellicht verkeerd in. Ze ging aan het slippen en kon haar wagen niet meer op de weg houden. De bestuurster raakte een muurtje en kwam uiteindelijk dwars over de rijbaan te staan. De lokale politie leidde het verkeer beurtelings voorbij het ongeval, waardoor er aanzienlijke hinder ontstond. Na iets meer dan een halfuur kon de wagen getakeld worden en werd de oprit richting E40 opnieuw vrijgegeven voor het verkeer.