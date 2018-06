Vrouw (21) zwaargewond na klap tegen boom 29 juni 2018

Een 21-jarige vrouw uit Zedelgem is gisterenmorgen zwaargewond geraakt bij een ongeval langs de Torhoutsesteenweg in Zedelgem. Ze verloor even voor 5 uur de controle over haar Volkswagen Polo en kwam tegen een boom terecht. De klap was bijzonder zwaar, want de boom knakte af en kwam deels op de rijbaan terecht. De brandweer snelde ter plaatse en moest het slachtoffer uit het wrak bevrijden. Ze kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend en werd voor verzorging overgebracht naar Sint-Rembert in Torhout. De vrouw liep enkele breuken op, maar verkeerde niet in levensgevaar. (SDVO)