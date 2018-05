Vrijwilligers maken schooltje lesklaar NOODWEER HOUDT LELIJK HUIS IN BASISSCHOOL DE KLIMTOREN MATHIAS MARIËN

28 mei 2018

02u36 0 Zedelgem De Gemeentelijke basisschool De Klimtoren in Jabbeke is gisterenmiddag grotendeels onder water gelopen door het noodweer. Tientallen vrijwilligers kwamen helpen om het schooltje leeg te pompen. De lessen zullen vandaag in principe kunnen doorgaan. Even verderop ontsnapte een 100-jarige dan weer aan de dood nadat de bliksem insloeg in haar woning.

Het noodweer in de Oostkust trof vooral de regio rond Jabbeke zwaar. De brandweer had de handen vol om de talloze oproepen voor wateroverlast af te handelen. Eén van de grootste slachtoffers was ongetwijfeld basisschool 'De Klimtoren' langs de Kapellestraat. Een handvol leerkrachten was er bezig met voorbereidingen, toen ze plots het water uit de riolen zagen binnenstromen. In een mum van tijd werden de speelplaats en leslokalen omgetoverd in een reuzenzwembad. Schooldirecteur Rebekka Buysse kwam persoonlijk ter plaatse en lanceerde meteen een oproep op Facebook in de hoop helpende handen te vinden. "Tot mijn grote verbazing stonden hier al na enkele minuten de eerste vrijwilligers", zegt Buysse.





Lessen gaan door

In de loop van de late namiddag kwamen tientallen leerlingen, ouders en leerkrachten de handen uit de mouwen steken in afwachting van de brandweer. Mét succes: de leslokalen konden met dweilen en emmers grotendeels watervrij gemaakt worden. De speelplaats bleek uiteindelijk het grootste zorgenkind. Daar duurde het tot de avond vooraleer het meeste water kon weggepompt worden. De directie liet nog tijdens de opkuiswerken een grote vorm van dankbaarheid blijken. "Het is ongelofelijk hoeveel mensen ons ter hulp zijn geschoten. Jong en oud, iedereen was er", glundert Rebekka Buysse. De schade in de lokalen en gangen viel uiteindelijk goed mee door het snelle optreden van de vrijwilligers. Enkel de brander in de kelder zal waarschijnlijk moeten vervangen worden. De lessen zullen vandaag in principe kunnen doorgaan. "Waarschijnlijk tot spijt van enkele kinderen. Maar het harde werk heeft geloond. Als de rioleringen de nacht overleven, kunnen we morgen (vandaag, red.) probleemloos les geven."





Blikseminslag

Het noodweer had behalve de wateroverlast ook andere gevolgen. Langs de Gistelsteenweg in Jabbeke ontsnapte een 100-jarige vrouw aan de dood toen de bliksem even voor 18 uur insloeg op haar woning. Maria Degroote had even voordien haar zeteltje verlaten, toen de bliksem insloeg vlak op de plaats waar de 100-jarige normaal zit. De schade in haar huis is aanzienlijk. De vrouw was dus uitzonderlijk niet thuis, wat mogelijk veel erger heeft voorkomen. Ook in Loppem zorgde een blikseminslag voor een ravage. In dorpshuis De Passerelle raakte het volledige dak vernield. Drie aanwezigen, kwamen met de schrik vrij. In de loop van de avond ging het noodweer in de regio uiteindelijk liggen.