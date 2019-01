Vrijwilligers Cirkant breien samen een vriendschapssjaal (en jij kan meedoen) Bart Huysentruyt

16 januari 2019

16u28 0 Zedelgem In ontmoetingscentrum Cirkant in Aartrijke is een eerste groep enthousiastelingen gestart met het breien van een vriendschapssjaal.

In een gemoedelijke sfeer met brei- en haaknaalden in de aanslag is iedereen er welkom om drie woensdagnamiddagen deel te nemen en een stukje mee te breien of te haken. “De bedoeling is om een meterslange sjaal te breien om zo de stille ruimte van Cirkant nog meer in de verf te zetten”, zegt Audrey Sanders. “We vullen tegelijk de koude wintermaanden met wat sfeer en gezelligheid. Er zijn op de eerste editie al een aantal vrijwilligers langsgekomen. Maar we hopen uiteraard dat we op woensdag 30 januari en woensdag 6 februari nog meer volk mogen verwelkomen.”

Deelnemen kan telkens tussen 14 en 16 uur. Meer info: ann.vandecaveye@fracarita.org of op 050/20.90.32.