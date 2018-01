Vriendin verloor ook eerste man bij ongeval PETER GALLE (47) OVERLEDEN NA VAL VAN HOOGTEWERKER SIEBE DE VOOGT

Zedelgem Zedelgemnaar Peter Galle (47) is dinsdagavond in het ziekenhuis overleden, nadat hij eerder op de dag door een bestelwagen van een hoogtewerker werd gereden in Knokke. Zijn vrouw Sabine Maertens (53) verloor in 1989 al haar eerste man bij een verkeersongeluk. "Peter voedde onze zoon op alsof het z'n eigen kind was", vertelt ze.

Het tragische ongeval van haar partner, Peter Galle (47), bracht nare herinneringen naar boven bij Sabine Maertens (53) uit Zedelgem.





Haar eerste man overleed ook bij een verkeersongeluk op weg naar zijn werk, 29 jaar geleden. "En dan nog op quasi dezelfde manier, want ook voor Peter werd een zwaar hoofdletsel hem fataal", vertelt Sabine. "Ik moet nu alles voor een tweede keer meemaken."





Coma

Peter was dinsdag rond 11.30 uur kerstverlichting aan het verwijderen in de Kustlaan in Knokke. Hij stond op een drie meter hoge hoogtewerker, toen een bestelwagen tegen de arm van de machine reed. De veertiger kwam slecht neer op zijn hoofd en werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.





"Ik werd rond 14 uur op de hoogte gebracht door een vriendin van zijn collega en ben meteen naar het ziekenhuis gereden. Natuurlijk hoop je op zo'n moment dat het nog goed komt, al leek dat onwaarschijnlijk. Peter liep een zwaar hersentrauma op en belandde meteen in een coma. De dokters probeerden hem nog te opereren, maar dat mocht niet meer baten."





Twee zonen

Peter overleed uiteindelijk in de loop van de avond in het bijzijn van zijn vrouw en twee zonen Thomas (26) en Steven (31). "Hij is niet meer wakker geworden", zucht Sabine. "We waren niet getrouwd, maar waren wel al 27 jaar een koppel. Samen hebben we met Thomas één zoon. Steven is de zoon uit mijn eerste relatie. Peter aanvaardde hem na de dood van mijn eerste man meteen en voedde hem op als z'n eigen kind. Steven ziet hem dan ook als z'n papa."





Sterke man

Peter Galle had sinds 1996 een eigen bedrijf in feesttenten. "Hij verhuurde ze aan particulieren en stond in voor grote evenementen. Voor het eerste jaar kluste hij ook bij door kerstverlichting te plaatsen en weg te halen. Tot voor enkele jaren was Peter ook paardenhandelaar. Hij deed het uit liefhebberij, want was al van kindsbeen af aan bezig met paarden. Onze zoon Thomas nam enige tijd geleden het werk van zijn vader over." Volgens Sabine waren zij en Peter twee handen op één buik. "We deden heel veel samen en hebben een grote vriendenkring", zegt ze.





"We hielden ervan een wandeling te maken en deden al zes jaar aan stijldansen. Peter zal door iedereen gemist worden. Hij was een sterke man: altijd goedgemutst en recht voor de raap." De uitvaartplechtigheid van Peter Galle vindt dinsdag om 10 uur plaats in de aula van begrafenisondernemer Timmerman in Loppem.