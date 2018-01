Voormalig burgemeester in beroep tegen vrijspraak voor dreigbrieven 19 januari 2018

02u45 0

Voormalig burgemeester Patrick Arnou (CD&V-Nieuw) heeft beroep aangetekend tegen de vrijspraak van een koppel uit Zedelgem, dat ervan verdacht werd hem twee dreigbrieven te hebben gestuurd. Ook het openbaar ministerie ging in beroep. Op 17 mei 2013 ontving Arnou een dreigbrief over de loods van RTS, een bouwbedrijf in de Schatting dat al jaren betrokken is in een ruzie met enkele buurtbewoners. "Ofwel stop je de bouw, ofwel steek ik je kot in brand", meldde de anonieme schrijver die ook de adoptiedochter van Arnou bedreigde. Op 18 november 2014 kwam er een tweede brief, waarin werd gedreigd het gemeentehuis en rusthuis in brand te steken. Een schriftdeskundige oordeelde dat G.D. "met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid" de briefschrijfster was. Haar man S.D. werd ook vervolgd als mededader. De Brugse rechtbank sprak hen vorige maand evenwel vrij bij een gebrek aan bewijzen. (SDVO)