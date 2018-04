Vooral materiële schade na zware klap op E40 04 april 2018

Langs de E40 in Loppem richting Oostende is gisterochtend een zwaar ongeval gebeurd.





Omstreeks 4.30 uur reed een bestelwagen er op de rechterrijstrook achteraan in op een vrachtwagen. De klap was zwaar. Door de impact verloor de bestuurder de controle over het stuur, belandde tegen de vangrails en kwam uiteindelijk pas op z'n zijkant tot stilstand op de snelweg.De bestuurder en passagier kwamen er, gezien de impact van de aanrijding, goed vanaf. Ze slaagden er zelf in om uit de verhakkelde bestelwagen te kruipen en werden afgevoerd naar het ziekenhuis. De hulpdiensten sloten twee rijstroken af om de brokstukken te reinigen en het wrak te takelen.Tegen de ochtendspits was de E40 weer volledig vrij zijn. (MMB)