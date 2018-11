Voor 50.000 euro schade aan West-Vlaamse gewestwegen door hitte 06 november 2018

De hittegolven van afgelopen zomer hebben op tien plaatsen in West-Vlaanderen schade veroorzaakt aan gewestwegen.





De totale kostprijs voor de herstelling bedraagt bijna 50.000 euro. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) na een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA).





"Deze zomer kreeg Vlaanderen te kampen met hoge temperaturen. Dit leidde tot problemen op de weg, ook in West-Vlaanderen. Op tien plaatsen in de provincie was er schade aan gewestwegen", zegt Bert Maertens.





Op negen van de tien plaatsen werd de schade al volledig hersteld. "De totale kostprijs voor de herstelling bedraagt bijna 50.000 euro. Zo kostten herstellingen aan de N371 in Blankenberge en de N8 in Lo-Reninge respectievelijk 4.650 en 7.865 euro. In Torhout was de kostprijs voor het opknappen van de N32 5.681 euro en in Damme (N9), Diksmuide (N364) en Zedelgem (N368) was het prijskaartje respectievelijk 7.366 euro, 9.075 euro en 7.220 euro", aldus Bert Maertens. (VDI)