Vloethemveld krijgt onthaalzone 24 maart 2018

Het Agentschap voor Natuur en Bos start binnenkort met grootschalig erfgoedbeheer in het Vloethemveld in Zedelgem en Jabbeke. Naast de renovatie van gebouwen tot beheerloodsen wordt in de toekomstige onthaalzone ook een gebouw gerestaureerd. Daar vlakbij komt een nieuwe luifel voor drie kunstwerken. De 'barakkenstraat' middenin het voormalig militair domein krijgt ook een onderhoudsbeurt. Na de natuurherstelwerken van vijf tot tien jaar geleden is dit een nieuwe stap in de omvorming van het vroegere militaire domein. Het Agentschap voor Natuur en Bos zal de gebouwen blijven gebruiken voor het beheer van de natuurgebieden in de streek. Ze worden ingericht als stelplaats voor machines, opslagruimte voor materiaal, houtzagerij, kleedruimte, refter en burelen.





De asbesthoudende golfplaten worden vervangen, ramen en deuren worden vernieuwd en de inrichting wordt gemoderniseerd. De kostprijs van de werken bedraagt 2 miljoen euro. (BHT)