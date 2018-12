Vlaamse zanger Louis Flion is nu ook radiostem Bart Huysentruyt

08 december 2018

De 20-jarige Vlaamse zanger Louis Flion uit Zedelgem mag zich voortaan ook radiopresentator noemen. Sinds kort heeft hij zijn eigen programma op de Brugse radio VBRO. Louis Flion is de nieuwe stem van het radioprogramma VBRO Weekend. Zo’n vijf weken geleden ging hij in alle stilte aan de slag bij de zender en dat blijkt in de smaak te vallen bij de luisteraars. “Ik droom er al lang van om programma’s te presenteren op radio of televisie. Toen ik onlangs de vraag kreeg om voor de zender te werken, heb ik niet lang moeten nadenken. Sinds augustus word ik namelijk begeleid door een VRT-stemcoach die mij de kneepjes van het vak leert en waar ik al veel van opstak. Het feit dat VBRO vooral Nederlandstalige muziek draait, zorgt ervoor dat ik mij écht thuis voel in de studio. Ik ben de zender dan ook enorm dankbaar voor de kans”, vertelt Louis. VBRO Weekend is er elke zaterdag en zondag tussen 18 en 22 uur.