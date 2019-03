VIDEO: Zware uitslaande brand legt woning in de as pal naast tankstation in de Groenestraat Siebe De Voogt

14 maart 2019

06u45 0 Zedelgem In de Groenestraat in Zedelgem heeft woensdagnacht een zware brand gewoed in een woning naast het tankstation. Het huis brandde volledig uit. Het is nog niet duidelijk of er ook iemand aanwezig was.

Het waren buurtbewoners die even na 2 uur wakker werden door een doordringende brandgeur. Toen ze uit het raam keken, zagen ze dat de woning naast het tankstation Vansevenant in lichterlaaie stond. De brandweer snelde massaal ter plaatse en bij hun aankomst sloegen de vlammen al door het dak. De eerste bezorgdheid was het tankstation vrijwaren dat amper op enkele meters van de brandende woning lag. Al snel was immers duidelijk dat het huis zelf reddeloos verloren was. De brandweermannen konden voorkomen dat de vlammen oversloegen naar het tankstation en lieten de woning gecontroleerd uitbranden.

Momenteel is het nog niet duidelijk of er binnen ook iemand lag te slapen. Volgens buren waren de rolluiken van het huis al enkele dagen naar beneden en hadden ze niemand meer opgemerkt. De brandweer had woensdagnacht nog flink wat werk met het nablussen van de woning. Pas donderdagmorgen zal de precieze schade duidelijk worden. Verder onderzoek zal duidelijkheid moeten scheppen over de oorzaak van de brand.