VIDEO: Zware uitslaande brand legt woning in de as pal naast tankstation in de Groenestraat: “Ramp voorkomen” Siebe De Voogt

14 maart 2019

06u45 7 Zedelgem In de Groenestraat in Zedelgem heeft woensdagnacht een zware brand gewoed in een woning naast het tankstation. Het hoekhuis brandde volledig uit. Op het moment van de brand was binnen niemand aanwezig. De zoon van de voormalige bewoners zou nog illegaal in het huis gewoond hebben. “Er was een procedure lopende om hem uit te laten zetten”, bevestigt de vader van de eigenares.

Het waren buurtbewoners die even na 2 uur wakker werden door een doordringende brandgeur. Toen ze uit het raam keken, zagen ze dat de woning naast het tankstation Vansevenant in lichterlaaie stond. De brandweer snelde massaal ter plaatse en bij hun aankomst sloegen de vlammen al door het dak. De eerste bezorgdheid was het tankstation vrijwaren dat amper op enkele meters van de brandende woning lag. Al snel was immers duidelijk dat het huis zelf reddeloos verloren was. De brandweermannen konden voorkomen dat de vlammen oversloegen naar het tankstation en lieten de woning gecontroleerd uitbranden.

Niemand aanwezig

Woensdagnacht was nog niet duidelijk of er bij het uitbreken van de brand nog iemand aanwezig was in de woning. “De brandweer is pas vanmorgen (donderdag, red.) kunnen binnengaan”, zegt burgemeester Annick Vermeulen (CD&V-Nieuw). “Gelukkig hebben zij niemand aangetroffen.”De burgemeester was woensdagnacht zelf enkele uren ter plaatse om de situatie samen politie en brandweer te coördineren. “Gelukkig waren de hulpdiensten bijzonder snel ter plaatse”, vertelt ze. “Het tankstation lag echt pal naast de brandende woning en ligt bovendien dicht bij een woonwijk. Door het snelle optreden van de brandweer is echt een ramp voorkomen. Uit voorzorg lieten we de Groenestraat tot deze voormiddag wel plaatselijk afsluiten.”

Uithuiszetting

De bewoners van de hoekwoning hadden in oktober hun contract opgezegd. “Via een aangetekende brief, zoals het hoort”, bevestigt Dirk Vansevenant, eigenaar van het tankstation. “We konden echter vaststellen dat hun zoon in het pand bleef wonen. Via de deurwaarder zetten we een procedure in gang om hem uit de woning te laten zetten. Dat was tot op heden nog niet gebeurd.” Over de oorzaak van de brand wil Vansevenant nog geen uitspraken doen. “Een deskundige van het parket is dat aan het onderzoeken. Of wij denken aan brandstichting? Dat willen we niet uitspreken. Het onderzoek zal dat wel uitwijzen. We zijn al blij dat er niemand aanwezig was en gewond is geraakt. Het tankstation is gelukkig gespaard gebleven. Bij aankomst van de brandweer was de luifel al in brand gevlogen, maar dat hebben ze meteen kunnen blussen. Het station heeft weinig tot geen schade opgelopen. Een ware opluchting.”