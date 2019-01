VIDEO: Politie Oostende vervult grote droom van terminaal zieke Orlin (10) Mathias Mariën

30 januari 2019

17u03 0 Zedelgem De politie van Oostende heeft één van de dromen van Orlin (10) waargemaakt. Het jongetje uit Zedelgem is terminaal ziek en droomde ervan om een dagje mee te lopen met een hondenbrigade. “We zijn blij dat we één van de wensen van die jongen hebben kunnen waarmaken”, klinkt het bij de Oostendse politie.

Het verhaal van Orlin is ondertussen bekend. Het tienjarig jongetje uit Zedelgem was vier jaar toen hij voor het eerst leukemie kreeg. Zijn kans op genezing was 95 procent en de zware chemo sloeg aan. Maar Orlin herviel. Een eerste keer, anderhalf jaar later. En dan nog eens, afgelopen zomer. De dokters zien nu geen uitweg meer en geven de moedige kerel nog hoogstens zes maanden. Zijn ouders proberen in die tijd zoveel mogelijk van zijn wensen in te vullen. Eén daarvan was een dagje meelopen met de hondenbrigade van de politie. Die droom kwam deze week uit in Oostende. “De honden waren een geweldige ervaring”, klinkt het bij de politie. Behalve optrekken met de honden, bracht Orlin ook een bezoekje aan de schietstand. De jonge knaap was danig onder de indruk van de ervaring. Ook de politiemensen die hem begeleidden vonden het een mooie ervaring.