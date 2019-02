VIDEO: Ongeneeslijk zieke Orlin (10) maakt droom waar en gaat vliegen Mathias Mariën

14 februari 2019

11u41 0 Zedelgem De ultieme droom van Orlin (10), het jongetje uit Zedelgem dat terminaal ziek is, is vorige week uitgekomen. Hij mocht indoor skydiven en had zo het gevoel écht te vliegen. Zijn ouders legden alles vast in een mooie video.

“Mijn allergrootste wens? Door de lucht vliegen. Niet in een vliegtuig, hé. Maar echt door de lucht zweven.” Met die woorden maakte Orlin (10) midden januari in deze krant duidelijk wat zijn allergrootste droom was. Een trouwe HLN-lezer las het verhaal en maakte de wens van Orlin waar. Het jongetje kreeg eerder al een ritje in een Tesla cadeau van zijn Brugse schooldirecteur en mocht ook al een dagje meelopen met politiehonden in Oostende. Het volledige verhaal van de jongen is hier nog eens terug te lezen. Op de Facebookpagina Orlin zijn alle wensen te volgen.