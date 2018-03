Verzakking door waterlek 22 maart 2018

Door een ondergronds waterlek is gisteren in het centrum van Aartrijke een deel van het voetpad langs de Brugsestraat dinsdag verzakt.





Het gat ontstond recht tegenover dieetzaak Biorijke. "Het waterlek zorgde ervoor dat de grond wegspoelde en de stenen van het trottoir naar beneden kwamen" verduidelijkt burgemeester Annick Vermeulen (CD&V-Nieuw). "Onze technische dienst heeft intussen de nodige signalisatie geplaatst. Het is de bedoeling dat het euvel zo snel mogelijk verholpen wordt." Voor de omliggende woningen was er nooit gevaar.





(SDVO)