Veldegem heeft met De Kronemolen nu ook eigen toeristisch infopunt Bart Huysentruyt

11 april 2019

15u07 0 Zedelgem Brasserie De Kronemolen langs de Torhoutsesteenweg in Veldegem is een nieuw erkend toeristisch infopunt in het Brugse Ommeland.

Dat wil zeggen dat je er toeristische infobrochures vindt en dat de uitbaters er ook meer kunnen vertellen over leuke plekjes in de buurt zoals fietsroutes, kloosters, speelbossen en bezienswaardigheden zoals het kasteel en doolhof van Loppem of Brouwerij De Leeuw in Aartrijke. “We brengen onze klanten graag op de hoogte van leuke doe-tips", zegt Noor Desmidt, die samen met Jonas Van Caillie al vijf jaar De Kronemolen uitbaat. “We liggen vlakbij het fietsroutenetwerk en verwelkomen heel vaak mensen op doortocht. Ook gezinnen met kinderen passeren vaak, omdat we een speeltuin hebben.” De Kronemolen is de vijfde horecazaak in Zedelgem die toeristische folders en informatie verdeelt, maar de eerste in deelgemeente Veldegem. Je kan ook terecht in b&b Artiriacumhoeve (Aartrijke), Den Heirweg (Zedelgem), De Rembrandt (De Leeuw) en Bis-Art (Loppem).

Zedelgem telde in 2017 2.783 overnachtingen, na Brugge het hoogste aantal in het Brugse Ommeland. Het succes is vooral te verklaren door de aanwezigheid van jeugdlogies Merkenveld.