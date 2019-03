Vader en zoon plegen samen tientallen inbraken, maar worden genekt door achtergelaten rugzak Siebe De Voogt

11 maart 2019

19u02 1 Zedelgem Een 53-jarige man hangt in de Brugse rechtbank vijf jaar cel boven het hoofd voor liefst 24 inbraken en 14 pogingen daartoe. De meeste feiten pleegde hij samen met z’n zoon, voor wie dezelfde straf werd gevorderd. Het gerecht kreeg beiden in het vizier door een rugzak die ze achterlieten na een inbraak in Zedelgem.

Het onderzoek naar Ionel Z. (53) en z’n zoon Costin ging in de zomer van 2017 van start. Bij inbraken in Gistel, Oostkamp en Zedelgem werd telkens een verdachte Daewoo opgemerkt. De groene wagen zou later van Ionel Z. blijken te zijn. Twee dagen na een inbraak bij drankencentrale Rotsaert in Zedelgem werd op 3 augustus van dat jaar een achtergelaten rugzak aangetroffen in de buurt. In de rugzak zaten een deel van de buit en twee schroevendraaiers die recent gekocht bleken te zijn in de Stock Americain Vermeersch. Via de camerabeelden kwamen Ionel en Costin Z. in het vizier. Met behulp van het telefonie-onderzoek kon de vader gelinkt worden aan 24 inbraken en 14 pogingen daartoe. Volgens het openbaar ministerie hadden de inbrekers het vooral gemunt op handelszaken in de buurt van Oostende. Costin Z. zou bij 13 inbraken en 7 pogingen betrokken geweest zijn. Hij werd al in vijf andere Europese landen veroordeeld voor diefstallen. Vader en zoon vragen de rechtbank om hen maximaal drie jaar cel op te leggen. Uitspraak op 15 april.