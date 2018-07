Uren werk om koe te redden 25 juli 2018

De brandweer had gisteren uren werk om een koe te redden die door een vloer was gezakt in een stal in de Krombekestraat in Veldegem. Het dier zakte rond 10 uur door de roostering van een aalput en kwam twee meter lager terecht. Het beest van 600 kilo zat tussen de muur en een betonnen plaat. Het speciale landbouwteam van brandweerzone Westhoek werd opgevorderd en manschappen uit Leke en Veurne kwamen ter plaatse. Ze moesten een gat maken in het dak van de stal om daar een katrollensysteem te laten zakken voorbij de zoldering van de stal. Dat katrollensysteem was bevestigd aan de kraanarm van de brandweerwagen die buiten de stal stond. Zo kon met vereende krachten riemen worden vastgemaakt onder de buik van de koe en kon het dier na enkele hachelijke uren worden bevrijd. Het dier liep geen verwondingen op en werd nog onderzocht door een dierenarts, maar mocht terug in de weide. (JHM)