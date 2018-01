Uitstel voor Roemeense inbreker 02u37 0

Een Roemeense inbreker, die eind augustus opgepakt werd tijdens de zomerkermis in Loppem, heeft gisteren van de strafrechter uitstel van straf gekregen. Nicolae S. had op 27 augustus ingebroken in een woning en probeerde daarna nog zijn slag te slaan in een geparkeerde wagen. Een getuige had hem opgemerkt, waarna de inbreker wegvluchtte in de menigte van de kermis. De politie kon hem echter toch onderscheppen. In zijn rugzak zaten zwarte handschoenen en wat inbrekersmateriaal. De man riskeert een jaar cel, maar ontkent alles. "Ik was op zoek naar een plaats om te slapen", verklaarde hij eerder al. "Ik wil terugkeren naar mijn familie in Duitsland en hoop dat de rechter me voor de feestdagen vrijlaat." Daar kwam hij van een kale reis terug, want de rechter sprak pas gisteren zijn straf uit: een jaar cel met uitstel. (JHM)