Twee ongevallen in amper anderhalf uur tijd langs Torhoutsesteenweg: in totaal vallen vier gewonden Siebe De Voogt

13 februari 2019

17u49 0 Zedelgem Langs de Torhoutsesteenweg in Zedelgem vonden dinsdag tussen 17 en 18.30 uur twee ongevallen plaats. In totaal werden vier betrokkenen overgebracht naar het ziekenhuis.

Het eerste ongeval vond rond 17 uur plaats, toen een 27-jarige vrouw uit Torhout met haar Audi A3 een parking van een warenhuis wilde afrijden. Ze wilde rechtsaf slaan, maar merkte een 13-jarige jongen uit Zedelgem te laat op die met zijn fiets op het fietspad reed. De jonge fietser raakte lichtgewond en werd voor verzorging overgebracht naar het Sint-Rembertziekenhuis in Torhout. Omstreeks 18.15 uur gebeurde even verderop dan weer een kop-staartbotsing tussen drie wagens. Drie inzittenden van de middelste wagen, drie zeventigers uit Brugge, liepen lichte verwondingen op en werden eveneens naar het Sint-Rembertziekenhuis in Torhout gebracht.