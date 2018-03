Twee Brugse bands in finale Humo's Rock Rally 29 maart 2018

Met twee namen bij de laatste tien is Brugge sterk vertegenwoordigd in de finale van de muziekwedstrijd Humo's Rock Rally. De jonge band Budget Trash brengt psychedelische garagerock en speelde tijdens de finale onder meer een song van de band Equal Idiots. De 20-jarige Josefien Deloof uit Loppem is de tweede finalist uit de regio. Zij heeft een atypisch stemgeluid en zong onder meer 'Leave a light on', een nummer van Tom Walker. Binnen een maand kennen we de laureaat. (BHT)