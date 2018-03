Tuinier sterft na val uit hoogtewerker 01 maart 2018

02u46 0

In het West-Vlaamse Zedelgem is gisterenavond een 39-jarige tuinier om het leven gekomen bij een tragisch arbeidsongeval. De man uit Houtave was rond 18 uur samen met enkele collega's bomen aan het snoeien bij een alleenstaande villa. Hij stond op een hoogtewerker, toen er plots een zware tak naar beneden kwam. De tak kwam neer op het bakje van de hoogtewerker, waardoor de arbeider zijn evenwicht verloor en voor de ogen van zijn collega's enkele meters naar beneden viel. Ze probeerden hun werkmakker nog te reanimeren, maar uiteindelijk stierf hij ter plaatse. Het Brugse arbeidsauditoraat werd verwittigd en zal de precieze omstandigheden van het ongeval verder onderzoeken. (SDVO)