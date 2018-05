Trucker vlucht 11 mei 2018

In de Aartrijkestraat in Torhout heeft een vrachtwagenchauffeur woensdagochtend tegen de wagen van de 31-jarige C.D. uit Zedelgem gereden. Die stond te wachten, omdat de trucker achteruit aan het manoeuvreren was. De vrachtwagenchauffeur reed na de botsing gewoon verder. (JHM)