Trucker rijdt fietser (79) aan en vlucht 06 juni 2018

In de Ichtegemsestraat in Aartrijke is maandagnamiddag om 14.30 uur een 79-jarige fietser uit Zedelgem aangereden door een vrachtwagen. De man kwam ten val en raakte lichtgewond. De trucker zette na het ongeval zijn weg verder. (SDVO)