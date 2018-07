Trailer van truck vat vuur op E40 14 juli 2018

Op de E40 in Loppem vatte gisterenmorgen even voor 6 uur een trailer van een vrachtwagen vuur. De trucker reed richting Oostende, toen er even voor de afrit van Loppem vuur uitbrak ter hoogte van z'n remmen.





Hij kon het gevaarte tot stilstand brengen en de trekker loskoppelen. Samen met enkele werkmakkers die achterop reden slaagde hij er nog in een asfaltmachine van de trailer te redden. Even later stond die in lichterlaaie. De brandweer had weinig moeite om het vuur te blussen. De schade aan de trailer was wel groot.





Tijdens de bluswerken werd de rechterrijstrook richting kust afgesloten voor het verkeer. Dat zorgde voor aanzienlijke hinder.





