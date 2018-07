Tiende editie Zilleghem Folk 28 juli 2018

In het Kasteel van Loppem is gisteren de tiende editie van Zilleghem Folk gestart. "Het belooft een topeditie te worden", zeggen de organisatoren. "Niet alleen de locatie is fantastisch, ook het weer en de muzikanten zijn top." Op zondag is de toegang tot het festivalterrein gratis voor de inwoners van Groot Zedelgem. Om binnen te mogen moeten bezoekers wel hun identiteitskaart laten zien.





(MMB)