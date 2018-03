Tien maanden cel voor opsluiten sociaal inspecteurs tijdens controle 01 maart 2018

02u40 0 Zedelgem Een koppel uit Zedelgem heeft in de Brugse rechtbank tien maanden cel met uitstel gekregen omdat ze twee inspecteurs opsloten in hun atelier tijdens een controle op zwartwerk. De slachtoffers kregen in totaal 1.700 euro schadevergoeding toegekend.

Op 19 november 2014 begaven de sociaal inspecteur en de inspecteur van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg zich naar het bedrijf van G.D. (49) en S.D. (50) in de Schatting in Zedelgem. Er werd vooraf geen politiebijstand gevraagd, omdat er geen problemen werden verwacht. "Mijn cliënten vroegen een van de werknemers zijn agenda te halen om zijn werkuren te controleren", pleitte de advocaat van de inspecteurs. "De situatie escaleerde toen de beklaagden in het atelier kwamen. Ze stuurden de inspecteurs weg, waarop S.D. de poort van het atelier sloot. Hij "zou de boel eens opkuisen" en dreigde ermee de politie te bellen omdat mijn cliënten zich zogezegd in privéruimte bevonden. Ze zijn het gewoon om voor Gestapo uitgescholden te worden, maar dit maakten ze nog nooit mee." Ook de rechter vond de reactie ongehoord. "Hun gedrag getuigt van een gebrek aan normbesef en respect voor het openbaar gezag", stelde hij. Omdat de feiten al dateren van 3,5 jaar geleden legde hij de tien maanden cel voor G.D. en S.D. volledig met uitstel op. Het koppel moet daarenboven een geldboete van 3.600 euro betalen. De slachtoffers kregen een schadevergoeding van in totaal 1.700 euro toegekend. S.D. en G.D. lieten op het proces verstek gaan. Meer dan waarschijnlijk zullen ze beroep aantekenen tegen hun veroordeling. Twee maanden geleden werden ze bij gebrek aan bewijzen nog vrijgesproken voor twee dreigbrieven aan het adres van voormalig burgemeester Patrick Arnou. (SDVO)