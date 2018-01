Tankoplegger gestolen 23 januari 2018

Op het industrieterrein Schatting in Zedelgem is een tankoplegger gestolen van het transportbedrijf Devooght-Verleye. De diefstal vond vermoedelijk plaats tussen zaterdagavond om 19.30 uur en zaterdagnacht om 1.45 uur. De politie Het Houtsche is een onderzoek gestart. Van de daders is vooralsnog geen spoor. (SDVO)