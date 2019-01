Straks minder bomen in Halfuurdreef Bart Huysentruyt

17 januari 2019

13u02 0 Zedelgem In de Halfuurdreef in Veldegem starten de infrastructuurwerken aan het wegdek en het rooien en aanplanten van bomen.

In een bewonersbrief aan de bewoners van de Halfuurdreef en omliggende straten motiveert het gemeentebestuur waarom ze de bomen in de dreef wil rooien en er minder zal aanplanten. “We planten grotere bomen aan die vrij staan van de verlichtingspalen, zodat ze ten volle kunnen uitgroeien”, zegt schepen van Openbare Werken Peter Haesaert (CD&V-Nieuw). “We willen ook verhinderen dat de bomen infrastructurele problemen opleveren. We kiezen voor een toekomstboom met een kroonhoogte van 10 tot 12 meter. Deze bomen zijn geschikt als laan- en straatboom en geven in de herfst mooie kleuren.

De gemeenteraad keurde in zitting van 22 maart 2018 het dossier voor de werken in de Halfuurdreef met unanimiteit goed. “De riolering en waterleiding en de voetpaden waren door de opgestoken wortels van de bomen in heel slechte staat. Ze waren ontoegankelijk voor voetgangers, kinderwagens en rolstoelgebruikers. Nu komen er aan beide zijden voetpaden.” De bomen zijn al gerooid en dat geeft een desolate aanblik: “Dat snap ik”, zegt Haesaert. “Maar de situatie zal steeds verbeteren.”