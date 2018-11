Steeds minder West-Vlaamse baby's MOGELIJKE VERKLARING: RELATIEF WEINIG ALLOCHTONE GEZINNEN BART HUYSENTRUYT EN LEEN BELPAEME

07 november 2018

02u24 2 Zedelgem Er worden steeds minder kinderen geboren in West-Vlaanderen. In 2017 waren er 10.807 bevallingen in onze provincie: 474 minder dan het jaar voordien. "Veel jonge koppels willen eerst nog genieten", zegt gynaecologe Isabelle De Smet van AZ Sint-Jan in Brugge.

De cijfers zijn afkomstig van het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie. In 2008 waren er nog 12.151 bevallingen in West-Vlaanderen. In 2017 ging het om 10.807 vrouwen die een baby ter wereld brachten. De Vlamingen krijgen over het algemeen minder kinderen, maar de meest opvallende daling situeert zich in onze provincie. Daar zijn volgens gynaecologe Isabelle De Smet van AZ Sint-Jan in Brugge meerdere redenen voor. "Veel koppels wachten langer om eraan te beginnen", zegt ze. "Ze beseffen dat een baby een grote impact heeft op hun leven en willen eerst nog wat genieten. Daarnaast willen ze graag eerst een stabiel leven met een goede job en een huis. Verder kiezen koppels er ook voor om minder kinderen ter wereld te brengen. Die kosten nu eenmaal geld en mensen gaan daar bewuster mee om. Ze beperken zich vaker tot twee kinderen." De Smet merkt ook een specifiek verschil met de andere provincies. "In West-Vlaanderen zijn er nog relatief weinig allochtone gezinnen ten opzichte van andere regio's met grote steden. Ik heb hier in Brugge bijvoorbeeld geen enkele patiënt met vijf of zes kinderen, terwijl mijn collega's in andere regio's dat wel hebben. Het gaat dan in veel gevallen om allochtone vrouwen."





Vruchtbaarheid

De daling van het aantal vrouwen tussen 30 en 35 jaar vormt een van de verklaringen voor de daling van het aantal geboorten in 2017, zo zegt Leen Du Bois van Kind en Gezin. "Wat specifiek is voor West-Vlaanderen is dat vruchtbaarheid bij de vrouwen met Belgische nationaliteit sterker is afgenomen dan in andere provincies. Vruchtbaarheid verwijst hierbij niet naar de fysiologische capaciteit om zwanger te kunnen worden, maar wel naar het aantal kinderen dat bij de vrouwen geboren wordt."





Geen mama-gevoel

Niet alle koppels kiezen er bewust voor om kinderloos te blijven, maar er zijn er ook die dat wel doen. Frederique Vermeulen (38) en Charlotte Delbaere (38) uit Aartrijke hebben nooit die kinderwens gehad. "Een mama-gevoel heb ik nooit ervaren", zegt Charlotte. "We hebben er samen heel vaak over gesproken. En er zijn zeker wel twijfels geweest of we ervoor zouden gaan of niet. Ik zie graag kinderen, maar hoef er zelf geen. We hebben een golden retriever, die zo'n beetje die rol in ons leven vervult. We hebben het verder als koppel goed samen. Mijn man werkt hard en als we op reis willen, zijn we weg. We doen wat we willen. Het is voor elk een eigen, weloverwogen keuze."