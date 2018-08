Soldaten spotten aan kasteel 17 augustus 2018

De Bevrijding, de evocatie van 150 figuranten doorheen de provincie, is gisteren neergestreken in Loppem. Aan het kasteel sloegen ze hun tenten op. Een hele namiddag lang konden bezoekers een praatje maken met de acteurs of snuisteren tussen de oude materialen. Het enthousiasme van het publiek was groot: met vele honderden kwamen ze een kijkje nemen. De tocht begon maandag in Lo-Reninge en eindigt zondag in Deinze. Onderweg werd ook al halt gehouden in Torhout. Vandaag trekt De Bevrijding, een herdenking van de bevrijding tijdens de Eerste Wereldoorlog, nog naar Oostkamp en Beernem.





Foto Proot (BHT)