Sociale onrust bij Packo Inox na acht ontslagen 23 januari 2018

02u40 0 Zedelgem Er heerst sociale onrust bij melktankproducent Packo Inox in Zedelgem. Daar zijn afgelopen vrijdag acht arbeiders ontslagen.

Volgens de vakbond gebeurde dat zonder voorafgaand gesprek. "Zelfs mensen met meer dan dertig jaar ervaring, in een leidinggevende functie, kregen te horen dat ze binnen afzienbare tijd het bedrijf moeten verlaten. In mijn 39-jarige carrière hier heb ik dit nog nooit meegemaakt. Het familiale karakter van dit bedrijf is helemaal verdwenen", zegt Erwin Neu van ABVV. Er heerst al een tijdje wat onrust binnen de bedrijfsmuren. Packo werd in 2015 overgenomen door de Nederlandse Verder Groep. "Maar sindsdien is het aantal arbeiders systematisch afgebouwd van 120 naar 80. Nu moeten nog eens acht mensen het bedrijf verlaten. Een paar maanden geleden vertrok de toenmalige CEO. Sindsdien wordt ons bedrijf geleid door een crisismanager", zegt Neu. Binnen Packo Inox wordt gezegd dat de verkoop van melktanks in een dip zit. Maar dat is volgens het personeel geen reden om lukraak mensen te laten afvloeien. "Er zijn momenteel geen plannen om het werk neer te leggen", zegt Erwin Neu. "De komende dagen zullen we het personeel verder inlichten en proberen we de bedrijfsleiding te overtuigen om mensen aan boord te houden. Langzaamaanacties behoren wel tot de mogelijkheden. Dit is allemaal gespecialiseerd personeel, dat we nodig hebben voor als de verkoop weer aanwakkert. Profielen zoals polierders zijn gewild op de arbeidsmarkt." (BHT)