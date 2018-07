Sneppe trekt lijst VB in kieskring Brugge 10 juli 2018

02u47 0

Dominiek Sneppe, gemeenteraadslid en lijsttrekker in Zedelgem, is op 14 oktober de lijsttrekker voor het Vlaams Belang voor de provincieraad in de kieskring Brugge. De lijst wordt geduwd door de Brugse lijsttrekker en Vlaams Volksvertegenwoordiger Stefaan Sintobin. De volledige lijst van 9 kandidaten wordt in de tweede helft van augustus bekend gemaakt. De partij wil minstens een provincieraadszetel. (BHT)