Sloop Develter start in juni 26 januari 2018

In juni start de sloop van de site Develter in het centrum van Veldegem. Zoals bekend ruimt de vroegere supermarkt plaats voor een nieuw lokaal dienstencentrum in de deelgemeente van Zedelgem. De administratieve voorbereidingen zijn gestart. Met de sloop begint de omvorming van de site tot een dienstencentrum met ook plaats voor bibliotheek, jeugd- en muziekwerking, achttien aanpasbare woningen en vijf gewone huizen. Er komt ook een ondergrondse parkeergarage. Er is evenwel nog geen projectontwikkelaar gevonden. Gemeente en OCMW bekijken momenteel nog hoe ze de aanbesteding aantrekkelijker kunnen maken. (BHT)