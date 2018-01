Show met Louis Flion in Groene Meersen 27 januari 2018

03u46 0

Op zondag 25 februari organiseert Liliane Devooght in cultuurcentrum Groene Meersen voor de tweede keer een sterrenshow ten voordele van haar projecten in Rwanda. Onder meer Herbert Verhaeghe, Eveline Cannoot en Louis Flion maken er hun opwachting. Die laatste is haar kleinzoon. Met de opbrengst van de eerste show hielp Liliane mee aan de opstart van een weeshuis. "Dit jaar willen we wees- en straatkinderen de kans geven om naar school te gaan. Dit doen we door ze financieel bij te staan in de aankoop van schoolmateriaal", zegt Liliane. Ook middelbare school SFX in Brugge steunt de actie en zamelde al een mooi bedrag in. Voor de show zijn er twee formules beschikbaar: de show vanaf 14.30 uur of de combinatie met een maaltijd vanaf 11.30 uur. Tickets zijn te verkrijgen aan 10 en 25 euro. Voor kinderen is toegang tot de show gratis. Meer info: 0474/38.37.81. (BHT)