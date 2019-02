Scholen moeten kinderarmoede herkennen en bestrijden Bart Huysentruyt

04 februari 2019

15u21 0 Zedelgem Het gemeentebestuur van Zedelgem heeft een project klaar om tijdig kinderarmoede te herkennen en te bestrijden.

De sociale dienst van de gemeente werkte hiervoor nauw samen met de directies en zorgcoördinatoren van alle Zedelgemse scholen. “De samenwerking uit zich in het opmaken van een signaalbundel en signaalkaart, die een handleiding en werkinstrument vormen voor de leerkrachten en onderwijsmedewerkers om kinderarmoede op een professionele manier te herkennen”, vertelt burgemeester Annick Vermeulen (CD&V-Nieuw). “Het is de bedoeling om op een discrete, maar doeltreffende manier probleemgezinnen in kaart te brengen en er ook effectief mee aan de slag te gaan.” De scholen stappen mee in het project. “Zij zijn de voelsprieten van de Zedelgemse bevolking. We willen dat kinderen het hier goed hebben en doen daar alles aan.”