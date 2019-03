Russische reisverhalen van Rik in een expo BHT

20 maart 2019

19u42 0 Zedelgem Fotoclub Kiwabi Zedelgem houdt op zaterdag 6 april tussen 14 en 19.30 uur een tentoonstelling over Rusland.

De reis werd gemaakt door Rik Taveirne. Hij maakte indrukwekkende beelden langs de Wolgarivier, van Sint-Petersburg, matroesjka’s en de wodka. De expo in cultuurcentrum De Groene Meersen is voor iedereen toegankelijk. Kaarten kosten vier euro in voorverkoop, vijf euro aan de deur. Meer info op 050/20.03.30.